26 декабря 2020, 10:04
Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском
По предварительным данным, авария с автобусом и бензовозом произошла в Новосибирской области по вине водителя ПАЗа. Он выезжал со второстепенной дороги на трассу и не уступил грузовику DAF. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку на «Черепановском пассажирском автотранспортном предприятии», которому принадлежит рейсовый автобус, после этого ДТП.
Автобус с пассажирами и автоцистерна DAF столкнулись утром 26 декабря на 108-м километре трассы Р256 в Новосибирской области. Водитель ПАЗика погиб на месте. Ранения разной степени тяжести получили девять человек.
«Пострадали девять человек. Трое из них в очень тяжелом состоянии, шестеро просто в тяжелом состоянии», — рассказали в Черепановской районной больнице.
Ранее сообщали о шести пострадавших. Автобус ехал по маршруту село Ярки — село Майское, а грузовик — со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.