Названа предварительная причина смертельного ДТП с автобусом под Новосибирском

Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку на «Черепановском пассажирском автотранспортном предприятии», которому принадлежит рейсовый автобус, после этого ДТП.

Автобус с пассажирами и автоцистерна DAF столкнулись утром 26 декабря на 108-м километре трассы Р256 в Новосибирской области. Водитель ПАЗика погиб на месте. Ранения разной степени тяжести получили девять человек.

«Пострадали девять человек. Трое из них в очень тяжелом состоянии, шестеро просто в тяжелом состоянии», — рассказали в Черепановской районной больнице.

Ранее сообщали о шести пострадавших. Автобус ехал по маршруту село Ярки — село Майское, а грузовик — со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.