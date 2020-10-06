facebook_pixel
    06 октября 2020, 16:13

    Названа предварительная причина пожара в школе Петербурга

    Полина Петрова

    Причиной пожара, который произошел в школе Санкт-Петербурга № 209 6 октября, мог стать вспыхнувший принтер, сообщило ИА «Невские новости».
    Названа предварительная причина пожара в школе Петербурга

    Уточняется, что возгорание произошло в учебном учреждении на улице Восстания в 09:44. На место вызвали бригаду спасателей. Они эвакуировали 624 человека из здания. Через полчаса пожар локализовали.

    Уточняется, что пострадавших нет. По словам очевидцев, пожар начался из-за загоревшегося принтера в кабине английского языка на втором этаже.

    Новости SMI.FM