12 мая 2020, 08:52
Названа предварительная причина пожара в коронавирусной реанимации в Петербурге
Больница Святого Георгия, где лечат пациентов с COVID-19, загорелась из-за неисправности электрооборудования. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.
«Предварительная причина — неисправность электрооборудования. Короткое замыкание», — рассказал собеседник.
Огонь вспыхнул в реанимации «красной зоны» больницы Святого Георгия в Выборгском районе города, где лежат подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рано утром 12 мая. Пожар тушат 75 человек и 15 единиц техники.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось остановить распространение огня. По предварительным данным, в огне погибли пять человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что погибшие — зараженные коронавирусом больные. По данным источника агентства, из-за перегрузки воспламенился аппарат ИВЛ. Из горящего здания эвакуировали 150 человек.