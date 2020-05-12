Названа предварительная причина пожара в коронавирусной реанимации в Петербурге

«Предварительная причина — неисправность электрооборудования. Короткое замыкание», — рассказал собеседник.

Огонь вспыхнул в реанимации «красной зоны» больницы Святого Георгия в Выборгском районе города, где лежат подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рано утром 12 мая. Пожар тушат 75 человек и 15 единиц техники.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарным удалось остановить распространение огня. По предварительным данным, в огне погибли пять человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что погибшие — зараженные коронавирусом больные. По данным источника агентства, из-за перегрузки воспламенился аппарат ИВЛ. Из горящего здания эвакуировали 150 человек.