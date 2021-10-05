Названа предварительная причина пожара в кировской больнице

Причиной пожара в кировской больнице могло стать неосторожное обращение пациента с огнем. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем одним из погибших больных. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

В результате пожара погибли два человека — 66-летний и 82-летний мужчины. Спасателям удалось вытащить шестерых. Возгорание произошло в ночь на 5 октября в одной из палат инфекционной клинической больницы. Из учреждения были эвакуированы 36 человек. Их разместили в других больницах.

По данным Минздрава региона, пожар произошел в корпусе для пациентов с коронавирусом. Сейчас организована проверка, на месте работают следователи и криминалисты, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В конце сентября в Уфе произошел пожар в городской клинической больнице № 3. Огонь вспыхнул в кабинете компьютерной томографии. От пожара никто не пострадал.