Названа предварительная причина пожара с гибелью детей в Саратове

Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Саратове, в котором погибли два малолетних ребенка. Следователи начали проверку по факту гибели детей.

«По основной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, 20 марта, около 18:30, в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома на улицы Челюскинцев вспыхнул пожар. Соседи вызвали пожарных. Прибывшие по вызову спасатели локализовали возгорание. В квартире были найдены тела двух мальчиков.

По данным пресс-службы, одному из погибших детей было 2,5 года, другому девять лет. Признаков насильственной смерти при осмотре тел детей не обнаружено, по предварительным данным, их смерть наступила вследствие отравления продуктами горения. Очагом возгорания стал диван.

Следователи устанавливают причины происшествия. Проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти детей.

Четверо человек погибли при пожаре в жилом доме в Туве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены тела женщины и двоих ее детей трех и пяти лет. Также было обнаружено тело еще одного взрослого человека. Назначены соответствующие экспертизы для установления его личности.