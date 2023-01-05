Происшествия 05 января 2023, 17:12 Названа предварительная причина пожара с 17 пострадавшими в многоэтажке Чебоксар ТАСС: владельца загоревшейся квартиры в Чебоксарах задержали РИА «Новости»

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В Чебоксарах полиция задержала собственника квартиры многоэтажного дома, где возник пожар и пострадали 17 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных службах республики.

Собеседник агентства уточнил, что владелец жилплощади пьян и дать показания не может.

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«Его доставили в отдел полиции. Объяснений произошедшему он не дает, поскольку находится в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил источник.

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Представитель экстренных служб заявил, что предварительной причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Согласно последним данным, при пожаре в многоэтажном доме Чебоксар пострадали восемь детей и девять взрослых, из них 16 человек отправили в больницу. Состояние двух несовершеннолетних врачи оценили как тяжелое.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 40 жителей, большей части пришлось спускаться из окон и балконов по автолестницам. Остальных из здания вывели сотрудники газодымозащитной службы.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что взял под личный контроль ситуацию с пожаром. Он подчеркнул, что причины возникновения огня установят в ходе расследования, а все пострадавшие получат медицинскую помощь.