Названа предварительная причина пожара под Томском

Как рассказал собеседник агентства, короткое замыкание могло произойти из-за обогревателя, который вспыхнул.

Дом в поселке Причулымский Асиновского района области загорелся ночью 21 января. Пожарные тушили огонь около четырех часов. Позже, во время разбора завалов, спасатели обнаружили тела 11 погибших. Среди них были граждане Узбекистана. Когда начался пожар, два человека смогли выбраться из охваченного огнем здания самостоятельно. Личности погибших сейчас устанавливают.

Сгоревшее здание — это общежитие. В нем жили 12 работников компании ООО «Гринвуд», которая занимается лесозаготовками. Начальник департамента информационной политики администрации региона Алексей Севостьянов рассказал, что дом не предназначался для проживания. На месте пожара сейчас работают оперативные службы, а также следователи и представители органов местного самоуправления.