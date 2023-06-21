Происшествия 21 июня 2023, 01:00 Названа предварительная причина пожара на заводе в Волоколамске Прокуратура: предварительная причина пожара в Волоколамске — короткое замыкание

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Короткое замыкание, по предварительной информации, стало причиной пожара на заводе в Волоколамске. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале. Сейчас площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров.

«По предварительной информации, причиной пожара явилось короткое замыкание», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

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Сейчас огнеборцы продолжают тушить возгорание. Огонь, как отмечается, перекинулся на хранившуюся на улице продукцию.

«Волоколамская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

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Информация о пожаре в нежилом здании в Волоколамске поступила на пульт дежурного МЧС вечером 20 июня. По данным СМИ, загорелись поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд». Информации о пострадавших не поступало.