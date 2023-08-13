Происшествия 13 августа 2023, 13:21 Названа предварительная причина пожара на складе в Раменском Прокуратура: к пожару на складе в Раменском могли привести нарушение при сварке Соцсети

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Причиной пожара на складе в Раменском городском округе стало пренебрежение правилами безопасности при сварочных работах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«Предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ», — передали в ведомстве.

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Прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств возгорания на складе. Точные причины происшествия установят после проведения экспертизы.

Нежилое складское здание на Донинском шоссе загорелось 13 августа около 12:00. Вспыхнули пластиковые поддоны, огонь распространился почти на две тысячи квадратных метров. Над местом происшествия поднялся столб густого черного дыма.

«На месте работают более 70 человек и 26 единиц техники. Существует угроза распространения огня на соседний склад», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Специалисты проводят замеры воздуха на предмет превышения допустимых концентраций.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Одинцове, огонь бушевал на всей площади помещения.