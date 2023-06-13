Эксклюзив 13 июня 2023, 12:29 Названа предварительная причина пожара на рынке «Садовод» Источник «360»: стала известна предварительная причина пожара на рынке «Садовод» в Москве

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Крупный пожар начался внутри рынка «Садовод» в Москве утром 13 июня. Источник «360» сообщил, что возгорание произошло в начале седьмой линии павильонов, в складских и торговых помещениях.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание, проводка на рынке была неисправной. Об этом рассказал телеканалу очевидец.

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Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 30 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало, передавали в пресс-службе ведомства.

Точная площадь возгорания уточняется. Источник «360» рассказал, что работы на месте происшествия продолжаются. Специалисты устанавливают подъемные механизмы для подачи пожарных стволов. Работники рынка пытаются спасти свой товар из огня.