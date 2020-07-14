Названа предварительная причина пожара на красноярском складе пиломатериалов

В Кежемском районе Красноярского края потушили пожар на складе пиломатериалов. Предварительно установлено, что возгорание началось из-за нарушений правил безопасности при сварочных работах.

База недалеко от Кодинска загорелась накануне вечером. В огонь попали отходы от лесопиления и само дерево. Пламя локализовали только утром 14 июля на площади в две тысячи «квадратов». Ликвидировали пожар спустя еще несколько часов, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 10:11 (время местное) 14 июля пожар ликвидирован», — заявили в ведомстве.

Специалисты уже установили предварительную причину случившегося, добавило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС. Огонь охватил здание из-за того, что во время сварки были нарушены правила пожарной безопасности.

Пожару присвоили второй ранг сложности. Для его тушения привлекли 72 человека и 26 единиц техники. Обошлось без пострадавших.