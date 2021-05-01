Названа предварительная причина масштабного пожара в Кургане

Причиной масштабного пожара в поселке Северный в Кургане могло стать неосторожное обращение с огнем в камышах. В результате огонь уничтожил семь жилых домов, в том числе дачные и дворовые постройки.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в камышах, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Точные причины установят дознаватели МЧС.

Общая площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 99 спасателей и 32 единицы техники. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Для погорельцев организовали пункт временного размещения на 65 мест в одной из местных школ. Для помощи людям, оставшимся без крова, создан оперативный штаб. Там же принимаются меры по ликвидации последствий масштабного пожара.

По предварительной информации, среди погорельцев три семьи с детьми, они будут жить у родственников. Помимо них, жилье нужно еще одной семье из двух человек.

Сообщение о возгорании на улице Кошевого поступило на пульт дежурного МЧС в 14:40 (12:40 по московскому времени). Тушение осложнялось из-за сильного ветра. Полностью справиться с огнем удалось только в 17:50 (15:50 по московскому времени).

Губернатор области Вадим Шумков отреагировал на ЧП и призвал жителей быть очень осторожными при обращении с огнем, сообщило Ura.ru.

«Уже проскальзывает информация о намеренных поджогах. Включайте голову и чувство самосохранения. Поберегитесь сами и поберегите своих близких», — подчеркнул Шумков.