Названа предварительная причина крупного ДТП в Ульяновске

Крупное ДТП в Ульяновске с 14 смертями произошло после того, как водитель большегруза не затормозил перед микроавтобусом, ожидавшим своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

После столкновения микроавтобус оказался зажат между двумя грузовиками.

По предварительной информации, в ДТП погибли 14 человек, еще трое в тяжелом состоянии госпитализированы больницу. Информация уточняется.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал, что у водителя фуры в момент ДТП ухудшилось самочувствие.

«Плохое самочувствие водителя большегруза, который потерял управление и выехал на встречную полосу, могло стать одной из причин ДТП. Водитель грузовика погиб», — сказал собеседник агентства.

Также ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о 16 погибших.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram-канале написал, что поручил оперативным службам оказать пострадавшим необходимую помощь и разобраться в причинах трагедии.

Авария произошла в Николаевском районе Ульяновской области на трассе М5, между населенными пунктами Новоспасское и Николаевка. По предварительной информации, столкнулись микроавтобус Mercedes и два грузовика.