Названа предварительная причина гибели экипажа разбившегося в Иркутске Су-30 | 360°

Происшествия 24 октября 2022, 11:08 Названа предварительная причина гибели экипажа разбившегося в Иркутске Су-30 РИА «Новости»: остаток азота в баллонах мог стать причиной гибели экипажа Су-30

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Остаток азота в кислородных баллонах мог стать причиной гибели экипажа Су-30, рухнувшего на жилой дом в Иркутске. Об этом заявил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пилоты Су-30 потеряли сознание в полете, поэтому не смогли отвести падающий самолет от жилых домов. Официально версию о причинах гибели экипажа не подтверждали.

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Расследование уголовного дела по факту случившегося продолжается. Следствие рассматривает две основные версии ЧП: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

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По данным СК, Су-30 упал на двухэтажный жилой дом вечером 23 октября в ходе проведения летных испытаний. В результате погибли два летчика-испытателя, собственники разрушенного частного дома не пострадали.

Следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, они изъяли образцы топлива Су-30, газоразрядную станцию с медицинским кислородом. В рамках расследования проведут химические и судебно-медицинские экспертизы. Уже допросили руководство и сотрудников авиапредприятия, которому принадлежал самолет. Владельцы частного дома, на который рухнул Су-30, признаны потерпевшими.