Названа предварительная причина аварии с автобусом в Новой Москве

Стала известна предварительная причина дорожно-транспортного происшествия с автобусом на Боровском шоссе. Авария могла произойти из-за необеспечения безопасности при производстве дорожных работ.

Как сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта, точную причину установит полиция.

В МВД «360» сообщили, что в ДТП, по предварительным данным, пострадали восемь человек, они получили телесные повреждения.

Авария на Боровском шоссе произошла около 12:30, в районе дома номер 1, корпус 1. Двигавшийся по маршруту № 750 автобус столкнулся с грузовиком. Источник «360» рассказал, что среди пострадавших трое детей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них беременная женщина. Также источник сообщил, что столкновение произошло при выезде автобуса из тоннеля.

По данным дептранса, водитель автобуса имеет 30-летний стаж работы. В Мосгортрансе он работает уже 11 лет. Перед сменой прошел медосмотр. Режим труда и отдыха не был нарушен.