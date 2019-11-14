Названа предположительная причина стрельбы в колледже Благовещенска

«Предварительно причиной случившегося стал конфликт между сверстниками», — рассказали в ведомстве.

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Стало известно, что происходило во время стрельбы в колледже Благовещенска Подробнее

Утром 14 ноября студент строительного колледжа Благовещенска пришел в учебное заведение и открыл огонь. В местной полиции рассказали «360», что к наряду ДПС ГИБДД, который нес дежурство неподалеку от колледжа, подбежал молодой человек и сообщил о ЧП. Полицейские немедленно направились туда. На втором этаже они увидели человека с ружьем, который начал стрелять в их сторону. Сотрудники правоохранительных органов открыли ответный огонь.

В результате происшествия погибли два человека. Один из них — сам стрелок. По предварительной информации, он покончил с собой. Ранения получили три человека. Медики оказывают им необходимую помощь. В колледже сейчас работает оперативно-следственная группа. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.