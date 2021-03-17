Названа предположительная причина аварии с автобусом под Рязанью

Автобус Москва — Пенза мог опрокинуться на трассе под Рязанью из-за заноса. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

«По предварительной информации, на 226-м километре федеральной автодороги М5 „Урал“, в районе поселка Ушаково, в результате заноса произошло опрокидывание автобуса», — говорится в сообщении полиции.

Ночью 17 марта на 226-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области, около поселка Ушаково, опрокинулся автобус, который вез пассажиров из Москвы в Пензу.

В МЧС сообщили, что в момент аварии в салоне находились 58 человек. 18 получили травмы различной степени тяжести. Два человека попали в реанимацию, еще четыре — в другие отделения больницы. Движение на этом участке трассы, которое перекрыл упавший автобус, уже восстановили.

Сейчас на месте происшествия работают полиция и спасатели. Последствия ДТП ликвидируют 35 человек и 16 единиц техники. Бригады оперативных служб изучают все обстоятельства этой аварии.