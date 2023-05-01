Происшествия 01 мая 2023, 13:40 Названа подозреваемая в убийстве 90-летней женщины в Москве СК: в убийстве 90-летней женщины на северо-западе Москвы заподозрили ее дочь РИА «Новости»

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В убийстве 90-летней женщины на северо-западе Москвы заподозрили ее дочь. По предварительным данным, между ними возник конфликт на бытовой почве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Подозреваемую задержали. В ближайшее время ее доставят в подразделение московского СК, где следователи приступят к допросу.

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Тело пожилой женщины с ножевыми ранениями в область живота обнаружили в жилом доме на улице Расплетина сегодня утром. СК возбудил уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

А накануне на улице Маршала Жукова обнаружили завернутое в ковер тело 41-летнего мужчины. О происшествии сообщила хозяйка квартиры. Следователи также возбудили уголовное дело об убийстве. Прокуратура взяла расследование на контроль.