Названа официальная причина смерти 14-летнего хоккеиста на тренировке в Петербурге

Причиной смерти 14-летнего хоккеиста во время тренировки в Петербурге стало «повреждение сердца», сердечных патологий у парня не нашли. О результатах судебно-медицинской экспертизы сообщил его отец изданию «Невские новости».

«Причина смерти — множественный перелом ребра от воздействия тупого предмета и, соответственно, повреждение подреберного органа — сердца. Никаких сердечных патологий нет. Считайте, как из ружья убили человека. То же самое, только с шайбой», — рассказал он.

Подававший большие надежды хоккеист пострадал от неудачного броска шайбы. Как и все игроки, он был в амуниции, но это не помогло. У подростка остановилось сердце. Его отвезли в больницу в состоянии клинической смерти, в медучреждении он скончался. Отец погибшего назвал трагедию несчастным случаем и призвал не винить хоккеиста, который совершил роковой бросок. Команда, в которой тренировался парень, оказала его семье и финансовую, и организационную поддержку.