Названа одна из версий крушения Ан-2 в Нижегородской области

В Нижегородской области упал самолет Ан-2. Крушение могло произойти после того, как воздушное судно задело провода линии электропередач.

Предварительную версию случившегося рассказали РИА «Новости» в Приволжском следственном управлении на транспорте.

«По предварительным данным, крушение Ан-2 <…> произошло из-за того, что самолет задел провод, после чего упал и загорелся», — пояснил старший помощник руководителя ведомства Дмитрий Захаров.

Это только одна из предполагаемых причин случившегося. Следствию предстоит также выяснить техническое состояние самолета и то, какие действия предпринял пилот.

Ан-2 рухнул рано утром 13 июля в Большеболдинском районе. На его борту были два человека: один из них погиб, второго госпитализировали с сильными ожогами.

Самолет при падении загорелся. Пожар ликвидировали на площади 30 квадратных метров. В Сети появилось видео с места крушения Ан-2.