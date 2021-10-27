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    27 октября 2021, 16:01

    Названа новая версия взрыва в пятиэтажке в Видном

    Госжилинспекция Подмосковья: в квартире пятиэтажки в Видном мог взорваться самогонный аппарат

    Андрей Иванов, Наза Салех Захи

    Госжилинспекция Подмосковья начала проверку управляющей компании и специализированной организации, которые обслуживают пятиэтажку в Видном, где накануне произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире рванул не газ, а самогонный аппарат.

    Названа новая версия взрыва в пятиэтажке в Видном | Изображение 1

    «По результатам плановых технических обследований этого года внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование дома № 14 по Советской исправно и допущено к эксплуатации», — приводит пресс-служба ведомства слова главы Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой.

    Взрыв в квартире пятиэтажного дома в Видном произошел 26 октября. Волна повредила межкомнатную перегородку и выбила окно.

    Названа новая версия взрыва в пятиэтажке в Видном | Изображение 2

    В момент ЧП в квартире находились пятеро детей. Никто из них не пострадал. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что взрыв мог прогреметь из-за неправильной эксплуатации бытового газа.

    Аварийная бригада проверила внутренний газопровод, но утечек не нашла.

    Названа новая версия взрыва в пятиэтажке в Видном | Изображение 3

    По данным Госжилинспекции региона, с начала года жильцы ни разу не жаловались на проблемы с газовым оборудованием в доме.