Названа новая версия взрыва в пятиэтажке в Видном

Госжилинспекция Подмосковья начала проверку управляющей компании и специализированной организации, которые обслуживают пятиэтажку в Видном, где накануне произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире рванул не газ, а самогонный аппарат.

«По результатам плановых технических обследований этого года внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование дома № 14 по Советской исправно и допущено к эксплуатации», — приводит пресс-служба ведомства слова главы Госжилинспекции Подмосковья Ольги Фединой.

Взрыв в квартире пятиэтажного дома в Видном произошел 26 октября. Волна повредила межкомнатную перегородку и выбила окно.

В момент ЧП в квартире находились пятеро детей. Никто из них не пострадал. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что взрыв мог прогреметь из-за неправильной эксплуатации бытового газа.

Аварийная бригада проверила внутренний газопровод, но утечек не нашла.

По данным Госжилинспекции региона, с начала года жильцы ни разу не жаловались на проблемы с газовым оборудованием в доме.