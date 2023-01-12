Происшествия 12 января 2023, 17:13 Названа дата прощания с тренером школы олимпийского резерва «Зенит» Всеволодом Блохом

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Прощание с тренером и заведующим по спортивной работе спортивной школы олимпийского резерва «Зенит» Всеволодом Блохом пройдет 15 января в 11:00. Об этом написали «Невские новости».

Все желающие могут прийти во Дворец спортивных игр «Зенит», который находится на улице Бутлерова, сообщили друзья тренера.

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Всеволод Блох скончался на 57-м году жизни. По некоторым источникам, причиной смерти детского тренера стал оторвавшийся тромб.

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