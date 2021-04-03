Назван возможный виновник смертельного ДТП с такси на юге Москвы

Смертельную аварию на юге Москвы мог спровоцировать водитель машины каршеринга. Автомобилист выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

По информации пресс-службы столичного управления Госавтоинспекции, водителя каршеринга в январе лишили прав. Документы у мужчины забрали из-за отказа проходить медицинское освидетельствование. Он мог стать виновником аварии на юге Москвы, сообщил «Интерфакс».

Дептранс Москвы опубликовал видео с моментом аварии, снятым на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль вылетает на встречку, врезаясь в другую машину.

Авария произошла 3 апреля на улице Орджоникидзе, рядом с домом № 10. Согласно данным департамента, оба водителя погибли. На месте работают оперативные службы. Все причины и обстоятельства ДТП пока продолжают выяснять.

Ранее подписчик «360» поделился фотографиями с места столкновения машин. На снимки попали сами разбитые автомобили, инспекторы ГИБДД и врачи скорой помощи.