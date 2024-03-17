Происшествия 17 марта 2024, 22:48 Назван тип беспилотника ВСУ, посаженного на лед в Калужской области Mash показал посаженный на лед в Калужской области дрон ВСУ PD-2 РИА «Новости»

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Расчеты противовоздушной обороны подавили украинский беспилотник самолетного типа, удачно приземлив его на лед замерзшего водоема в Калужской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

«БПЛА самолетного типа посадили на лед в Спас-Деменском районе Калужской области. На кадрах — первые минуты после случившегося», — уточнил канал.

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На тот момент территорию еще не оцепили, украинский дрон находился в середине замерзшего водоема. Губернатор Владислав Шапша, по данным канала, сообщил, что ни люди, ни инфраструктура не пострадали.

По предварительной информации, посаженный на лед дрон является украинским PD-2. Такие аппараты используют для проведения разведки и наведения артиллерии на цели. Дальность их полета составляет до тысячи километров. Кроме того, они могут нести до 19 килограммов боевой нагрузки.

Канал уточнил, что на месте уже работают саперы.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации двух дронов ВСУ над территорией региона, добавив, что пострадавших и разрушений нет.