Происшествия 28 апреля 2023, 11:23 Назван размер материальной помощи для пострадавших от пожара в Курганской области Пострадавшие от пожара в Курганской области получат от 10 до 300 тыс. рублей Пресс-служба МЧС

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Люди, которые пострадали от пожаров при ЧС в Курганской области, получат от государства от 10 до 50 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Те, кто потерял дома, — от 100 до 300 тысяч рублей. Об этом заявила пресс-служба региональной прокуратуры.

Представители ведомства уточнили, что сейчас региональные выплаты в качестве единовременной материальной помощи на одного пострадавшего составляют 10 тысяч рублей. Если человек частично потерял «имущество первой необходимости», то речь идет о 30 тысячах рублей. Если лишился всего имущества, то местный житель получит 50 тысяч рублей.

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«В связи с утратой жилого помещения или садового дома, если данное имущество является единственным — размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Если утрачено единственное жилое помещение, размер выплаты составит 300 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Прокурор регион Андрей Назаров потребовал от сотрудников следить за ходом выплат пострадавшим. Ранее в Кургане и Кетовском муниципальном округе ввели режим ЧС. Пламя в трех населенных пунктах Курганской области уничтожило 130 строений.