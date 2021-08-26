Назван примерный срок жителю Тюмени, подозреваемому в убийстве девочки

Адвокат Александр Зорин рассказал о предполагаемом сроке для мужчины из Тюмени, который подозревается в убийстве и расчленении восьмилетней девочки. По его словам, преступника могут отправить в тюрьму пожизненно. Об этом написала «Политика сегодня».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что 40-летний подозреваемый Виталий Бережной сознался в совершенном преступлении. Однако вина по данному делу пока не доказана. Если же суду удастся найти против него улики, то по словам адвоката, наказание будет самым суровым. Ведь здесь играет роль не только само преступление, но и общественный резонанс.

«Резонанс, конечно, не должен учитываться, но судьи обычно обращают внимание на то, что общество взволнованно. Если есть расчленение, есть квалифицирующий признак „особая жестокость“. Плюс малый возраст ребенка. Это будет вторая часть статьи 105 УК РФ [„Убийство"]. Наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, в том числе предусмотрено пожизненное лишение свободы. И есть еще за это предусматривается смертная казнь, но у нас на нее мораторий», — рассказал Зорин.

По данным следствия, подозреваемый изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку 30 июля. Во время допроса он рассказал, что тем утром встретил ее на лестничной площадке и заманил к себе домой. Там он связал школьницу скотчем и изнасиловал, а затем задушил. После чего 17 августа спрятал коробку с частями тела на берегу озера Оброчное, где ее позже и нашли.