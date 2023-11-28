Происшествия 28 ноября 2023, 10:23 Назвали сроки восстановления электроснабжения в оставшихся 346 тысячах домов на юге России Глава Минэнерго Шульгинов: на юге России 346 тысяч абонентов остаются без света Unsplash

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Энергетикам удалось восстановить электроснабжение пострадавших от сильного ветра Кубани, Дагестана и Ростовской области. Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что без света остались еще почти 350 тысяч абонентов. Запись выступления опубликовала пресс-служба министерства.

«На сегодняшний час осталось подать напряжение 346 тысячам потребителей. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, Республике Дагестан и Ростовской области», — сказал он.

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В остальных регионах работы продолжили. Николай Шульгинов сообщил, что в Крыму без света остались еще около 100 тысяч абонентов, его вернут к обеду 29 ноября. В ДНР восстановления электроснабжения ждут 80 тысяч потребителей, в ЛНР — 136 тысяч. Работы тоже завершат в среду. Еще раньше, по информации министра, вернут свет в Запорожской и Херсонской областях, где насчитали 16 и девять тысяч хозяйств без напряжения. Их подключат к электричеству до конца суток 28 ноября.

Главная сложность, по словам Николая Шульгинова, в том, что трудно спрогнозировать последствия циклона. Усиление ветра и резкие перепады температуры воздуха не позволили быстро восстановить поврежденную инфраструктуру, ведь во многих случаях приходилось работать на высоте. По его словам, испытание для российской энергосистемы началось 26 ноября в ДНР. На следующий день отключения света произошли в восьми регионах. В восстановлении участвовали 2,5 тысячи человек и 880 единиц спецтехники.

Катаклизмы вызвал средиземноморский циклон. Специалисты ВНИИ ГОЧС предупредили об опасности штормового ветра еще в 15 регионах.