«Назвал гусем перед классом»: школьник рассказал о начале конфликта с избитым учителем из Нальчика
По словам мамы мальчика, сын на учителя жаловался давно. Новый конфликт начался еще на минувшей неделе, когда преподаватель спросил, где классный журнал. Молодой человек ответил, что не знает, а в ответ получил море оскорблений и толчок за плечи. Юноша пригрозил, что пожалуется своему дяде, чем вызвал со стороны учителя только насмешки.
«Сегодня он пришел и говорит, эй, гусь, где твой дядя? Давай я его сам найду. Я уже долго терпел, а тут он меня назвал гусем перед всем классом и я позвонил дяде», — рассказал молодой человек.
По словам матери школьника, брат ее мужа действительно пришел в школу поговорить с учителем вместе со своими приятелем. В итоге началась драка. Когда она прекратилась, том мужчины пошли в кабинет директора писать жалобу на преподавателя, а сам учитель побежал к машине, где взял нож и пистолет.
«Он забежал, стал кричать, что всех расстреляет. И вот этот мальчик, который пришел с дядей, они стали пытаться отобрать пистолет и он в него выстрелил», — рассказала мама школьника.
По ее словам, у этого учителя уже были проблемы с наркотиками пять лет назад, поэтому она просто не понимает, как его держат в школе. Женщина отметила, что сейчас брата ее мужа задержали по факту нападения. Что будет с ним дальше она не понимает, но полностью уверена, что учитель сам спровоцировал конфликт.
После стрельбы в школе учителя и еще одного пострадавшего мужчину госпитализировали. По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, избитый преподаватель попал в реанимацию. У него диагностировали переломы и сотрясение мозга. Раненого из травматического пистолета прооперировали.
Региональное управление МВД завело уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Проверки по факту стрельбы в лицее начали прокуратура и следователи. В надзорном ведомстве заявили, что учитель использовал травматический пистолет для самозащиты.
В пресс-службе республиканского главка СК уточнили, что на школьник испытывал к учителю давнюю неприязнь. Для нападения на преподавателя он вместе своими знакомыми подкараулил его на парковке. Именно там и произошло избиение. Учитель смог добраться до машины и достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону своих обидчиков.