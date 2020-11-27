«Назвал гусем перед классом»: школьник рассказал о начале конфликта с избитым учителем из Нальчика

Открывший стрельбу из травматического пистолета учитель истории из лицея № 2 в Нальчике оскорблял и издевался над своими учениками. Конфликт с девятиклассником у него начался еще на прошлой неделе, когда он толкнул школьника, который, по его мнению, недостаточно уважительно ему ответил. Об этом сам юноша и его мама рассказали в беседе с «360».

По словам мамы мальчика, сын на учителя жаловался давно. Новый конфликт начался еще на минувшей неделе, когда преподаватель спросил, где классный журнал. Молодой человек ответил, что не знает, а в ответ получил море оскорблений и толчок за плечи. Юноша пригрозил, что пожалуется своему дяде, чем вызвал со стороны учителя только насмешки.

«Сегодня он пришел и говорит, эй, гусь, где твой дядя? Давай я его сам найду. Я уже долго терпел, а тут он меня назвал гусем перед всем классом и я позвонил дяде», — рассказал молодой человек.

По словам матери школьника, брат ее мужа действительно пришел в школу поговорить с учителем вместе со своими приятелем. В итоге началась драка. Когда она прекратилась, том мужчины пошли в кабинет директора писать жалобу на преподавателя, а сам учитель побежал к машине, где взял нож и пистолет.

«Он забежал, стал кричать, что всех расстреляет. И вот этот мальчик, который пришел с дядей, они стали пытаться отобрать пистолет и он в него выстрелил», — рассказала мама школьника.

По ее словам, у этого учителя уже были проблемы с наркотиками пять лет назад, поэтому она просто не понимает, как его держат в школе. Женщина отметила, что сейчас брата ее мужа задержали по факту нападения. Что будет с ним дальше она не понимает, но полностью уверена, что учитель сам спровоцировал конфликт.

После стрельбы в школе учителя и еще одного пострадавшего мужчину госпитализировали. По данным Минздрава Кабардино-Балкарии, избитый преподаватель попал в реанимацию. У него диагностировали переломы и сотрясение мозга. Раненого из травматического пистолета прооперировали.

Региональное управление МВД завело уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Проверки по факту стрельбы в лицее начали прокуратура и следователи. В надзорном ведомстве заявили, что учитель использовал травматический пистолет для самозащиты.

В пресс-службе республиканского главка СК уточнили, что на школьник испытывал к учителю давнюю неприязнь. Для нападения на преподавателя он вместе своими знакомыми подкараулил его на парковке. Именно там и произошло избиение. Учитель смог добраться до машины и достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону своих обидчиков.