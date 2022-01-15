«Нажимаю на тормоз, а она едет». Таксист объяснил причину ДТП с автобусом на Варшавском шоссе

Водитель попавшей в ДТП легковушки рассказал «360" о подробностях аварии на Варшавском шоссе в Москве. Также он объяснил, почему произошло столкновение.

«Намерен был повернуть в сторону заправки, включил поворотник, увидел автобус, затормозил. Машину занесло, произошла авария. Машина потеряла управление — я нажимаю на тормоз, а она едет. В итоге произошло столкновение с автобусом», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что ехал в машине и опроверг информацию СМИ о том, что работает таксистом. Мужчина уточнил, что сдавал машину в аренду для работы в такси, но потом перестал это делать из-за поврежденной двери.

Подробностей о состоянии пострадавших он не знает. Водитель добавил, что в результате аварии автобус врезался в столб.

«Меня занесло влево, автобус, получается вправо, раз он врезался в столб. Я увидел это, когда вышел из машины, самого момента столкновения я не видел. Что именно произошло, я не знал», — рассказал мужчина.

Ранее в официальном Telegram-канале столичного ГИБДД уточнили, что девять человек, в том числе двухмесячный ребенок, числятся пострадавшими в результате ДТП в Москве на Варшавском шоссе, где рано утром в субботу столкнулись автобус и легковушка.