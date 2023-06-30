Эксклюзив 30 июня 2023, 13:34 Наземные конструкции рухнули на человека на севере Москвы Человек пострадал при обрушении деревянных перекрытий на Чермянской улице в Москве РИА «Новости»

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В Северном округе столицы при разборе гаражей обрушились наземные конструкции. Деревянные перекрытия упали прямо на человека, сообщил источник «360».

В пятницу, 30 июня, в Москве на улице Чермянской специалисты демонтировали гаражи. В какой-то момент одно из деревянных перекрытий курилки в организации «Строймехсервис» рухнуло прямо на человека.

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Как уточнил собеседник «360», пострадавшего не заблокировало, но ему потребовалась помощь врачей. Его направили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Позже у мужчины диагностировали закрытый перелом ключицы.

Сотрудники МЧС начали проверку территории. Других подробностей происшествия пока нет.

Ранее появилось видео со стройки в Зеленограде, где обрушился груз и ампутировал рабочему руку.