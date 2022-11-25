Эксклюзив 25 ноября 2022, 20:24 «Навсегда останется подругой Станислава Сергеевича». Бизнесмен Растегин — о вдове Говорухина Ресторатор Растегин прокомментировал гибель вдовы Говорухина РИА «Новости»

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Галина Говорухина была музой своего известного супруга. Она всегда сопровождала Станислава Сергеевича на его творческом пути, рассказал в беседе с «360» бизнесмен Юрий Растегин.

«Печальная новость. Галина Борисовна в какой-то степени вдохновляла Станислава Сергеевича, сопровождая его практически всю жизнь. Говорухин всегда относился к ней с большим уважением, особенно в последние годы», — сказал он.

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Бизнесмен вспомнил, что Галина Борисовна не боялась вступать со Станиславом Сергеевичем в споры.

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«Но это всегда было очень по-доброму, по-семейному. Со стороны даже казалось, что это были эмоциональные споры, но они всегда заканчивались полюбовно. Они были очень хорошей парой. Очень жаль, что Галина вот так трагически ушла из жизни», — отметил собеседник «360».

По словам Растегина, Галина Говорухина всегда посещала различные мероприятия, связанные с кино, в Москве и Сочи.

«В каких-то вопросах она даже излагала свою точку зрения. Для меня Галина Борисовна навсегда останется в памяти подругой Станислава Сергеевича», — резюмировал бизнесмен.

Пожар в коттедже произошел 25 ноября в поселке Лесное Озеро в Новой Москве. Огонь охватил 100 квадратных метров. Жертвой происшествия стала Галина Говорухина, сообщил ТАСС.