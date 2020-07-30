Наводнение затопило больше трети территории Бангладеша

По данным профессора Сейфула Ислама из Института водных ресурсов и управления наводнениями, есть районы, которые находятся под водой больше месяца. По его словам, в северной части страны и на территории вокруг столицы Дакки ситуация может только ухудшиться.

Отмечается, что от наводнения на данный момент пострадали более пяти миллион человек.