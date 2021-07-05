Наводнение в Свердловской области затопило участки жилых домов

Из-за обильных дождей в Верхней Салде Свердловской области началось наводнение. Местная река вышла из берегов, сообщило Ura.ru.

Из-за наводнения подтоплен оказались участки 79 жилых домов. Кроме того, разлившаяся река смыла потоком пешеходный мост соединявший Мельничную гору с улицей Береговой.

Местные власти организовали пункты временные сбора людей, где пострадавшие могут получить горячее питание и вещи первой необходимости. Впоследствии пострадавших планируют заселить в общежития.