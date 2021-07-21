Наводнение в Румынии повлекло за собой смерть двух человек

Наводнение произошло в румынских уездах Сату-Маре и Яссы. В результате погибли два человека. Об этом сообщил ТАСС.

«В последние дни усилились экстремальные метеорологические явления, вызванные ливневыми дождями, от которых пострадало более половины страны», — передал слова главы МВД Румынии Лучиана Боде RT. Вода затопила более 190 домов. Эвакуировать удалось свыше 80 человек. Из-за наводнения затопило уездные дороги. Синоптики отметили, что многие районы страны в предстоящие сутки столкнутся с непогодой.