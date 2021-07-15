Наводнение в Германии унесло жизни 19 человек

В результате крупного наводнения в городе Хеген в Германии, произошедшего накануне, погибли 19 человек. Еще 70 до сих пор ищут спасатели, они находятся в списках пропавших без вести. Об этом рассказало издание Bild.

«Ситуация по-прежнему остается драматичной», — заявил премьер-министр земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, написала «Политика сегодня». Напомним, в результате сильных и продолжительных ливней в Германии образовалось наводнение. Во многих населенных пунктах власти объявили режим ЧС.