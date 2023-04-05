Происшествия 05 апреля 2023, 23:22 Наводчиков украинской артиллерии задержали в Запорожской области Правоохранители задержали двух наводчиков украинской артиллерии под Запорожьем Pxhere

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В Запорожской области задержали двух украинских наводчиков, которые передавали координаты артиллеристам киевского режима. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

«Преступники наводили и корректировали огонь при обстрелах боевиками ВСУ позиций Вооруженных сил и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения», — сказал он.

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Их нашли в заброшенном доме в Пологовском районе. Правоохранители обнаружили в здании средства наблюдения и связи. Наводчикам грозит тюрьма.

Известно, что они передавали данные под руководством Главного управления разведки украинского Минобороны и за вознаграждение украинским боевикам. Из-за обстрелов по их наводке пострадали люди и «зафиксированы разрушения в населенных пунктах».

В марте российские подразделения также поймали наводчика, который собирал данные для украинской армии. Его зафиксировал беспилотник, когда он ехал по дороге на велосипеде и снимал на камеру телефона расположение боевой техники и укреплений ВС Росси.