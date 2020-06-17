Навес рухнул на отдыхающих в Севастополе

Очевидцы рассказали, что пострадала женщина, ее увезли на скорой. Ребенок, который находился около навеса, очень напугался, но его не задело.

«Ранее мы предупреждали, что этим летом пляж парка Победы не будет работать в полноценном режиме, будет вывешено объявление, что пляж не функционирует. И ответственность за нахождение на этой территории — на посетителях. Сейчас проводим проверку, какая группа лиц установила шезлонги и занималась какой-то коммерческой деятельностью на территории, которая не предусматривает эксплуатацию», — заявил Евгений Горлов, и. о. директора городского хозяйства Севастополя.