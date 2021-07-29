«Наука» уже сломалась? Модуль неожиданно для всех включил двигатели

Космонавты на МКС сообщили, что двигатели модуля «Наука» включились. Это не было запланировано. Об этом специалистам подмосковного Центра управления полетами сообщил российский космонавт Олег Новицкий, который находится на борту Международной космической станции.

«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают и мы можем ощущать это», — сказал Новицкий.

Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей модуля «Наука», пришлось включить двигатели модуля «Звезда» на МКС.

«Наука» пристыковалась к МКС только сегодня. Это произошло в 16:29:10. Процесс стыковки многоцелевого лабораторного модуля к надирному узлу модуля «Звезда» на МКС показывали в прямой трансляции на YоuТubе-канале Роскосмоса.

Модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур 21 июля. К Международной космической станции его доставила ракета-носитель «Протон-М». В зону стыковки «Науку» выводили восемь суток. С помощью этого модуля получится нарастить объем российского сегмента на МКС.