«Натаха, скажи „привет“». Пострадавшую при взрыве дома в Нижнем Новгороде сняли на видео

Владелец кафе «Самурай», которое находилось на цокольном этаже взорвавшегося дома в Нижнем Новгороде, заставил пострадавшую, которая несколько часов пролежала под завалами, сказать «привет» на видео. Он сопровождал ее по дороге в больницу.

«Спаслась, молодец. Ребята, она жива, мы вместе. Натаха, скажи „привет“», — попросил он женщину, которую несколько минут назад достали из-под завалов и передали в руки врачам скорой помощи.

Второе видео он записал, когда они с Натальей уже приехали в больницу. Женщину увезли в реанимацию.

«Ребята, Натаху спасли, у нее легкие ожоги, ну, есть нелегкие, конечно. По-моему, кости все целые. Она сейчас в реанимации», — сказал владелец кафе.

Взрыв на цокольном этаже многоэтажного дома прогремел утром 26 февраля в Нижнем Новгороде. В результате обрушилось кафе на площади около 50 квадратных метров. Известно о пострадавших — мужчине и двух женщинах. Одну из них достали из-под завалов через несколько часов после взрыва. На месте работают спасатели.