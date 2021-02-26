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    26 февраля 2021, 13:54

    «Натаха, скажи „привет“». Пострадавшую при взрыве дома в Нижнем Новгороде сняли на видео

    Екатерина Шамина

    Владелец кафе «Самурай», которое находилось на цокольном этаже взорвавшегося дома в Нижнем Новгороде, заставил пострадавшую, которая несколько часов пролежала под завалами, сказать «привет» на видео. Он сопровождал ее по дороге в больницу.

    «Спаслась, молодец. Ребята, она жива, мы вместе. Натаха, скажи „привет“», — попросил он женщину, которую несколько минут назад достали из-под завалов и передали в руки врачам скорой помощи.

    Второе видео он записал, когда они с Натальей уже приехали в больницу. Женщину увезли в реанимацию.

    «Ребята, Натаху спасли, у нее легкие ожоги, ну, есть нелегкие, конечно. По-моему, кости все целые. Она сейчас в реанимации», — сказал владелец кафе.

    Взрыв на цокольном этаже многоэтажного дома прогремел утром 26 февраля в Нижнем Новгороде. В результате обрушилось кафе на площади около 50 квадратных метров. Известно о пострадавших — мужчине и двух женщинах. Одну из них достали из-под завалов через несколько часов после взрыва. На месте работают спасатели.