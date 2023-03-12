12 марта 2023, 12:35
Настоятеля храма в Омске заподозрили в педофилии — СМИ
SHOT: омского священника заподозрили в развратных действиях в отношении 12-летнего ребенка
Священника храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске заподозрили в педофилии, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, 35-летний иерей совершал развратные действия в отношении пятиклассника-пономаря.
Священник несколько раз приглашал юного помощника к себе в гости и с разрешения его матери оставлял на ночь, чтобы утром они могли вместе пойти в церковь на службу. По версии следствия, именно в эти дни иерей приставал к 12-летнему мальчику. В последний раз это произошло в феврале. Как отметил Telegram-канал Baza, мужчина пытался трогать мальчика в интимных местах. Пономарь решился рассказать об этом матери только через некоторое время. Она написала заявление в полицию.
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Известно, что священнослужитель регулярно контактировал с маленькими детьми. В конце января он встречался с учениками местной школы, рассказывал им о Рождестве и Крещении.
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SHOT сообщил, что иерея арестовали, он находится в СИЗО. Следователи предполагают, что преступных эпизодов могло быть больше, чем известно на данный момент.
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