04 июля 2023, 12:51
«Настоящие взрывы». Очевидец — об уничтожении БПЛА над Новой Москвой
Жительница Кривошеина слышала звуки взрывов дронов, как на настоящей войне
Жительница деревни Кривошеино поселения Первомайского в Новой Москве рассказала «360», что хорошо слышала звуки взрывов сбитых в воздухе украинских дронов утром во вторник.
«Мы все слышали, самые настоящие взрывы, как на войне. Я встала рано утром, услышала небольшие хлопки. Вышла посмотреть, подумала, что отлив у меня упал. Потом пошла домой, стояла с сигаретой и услышала, как сбивали дроны», — сказала она.
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Женщина отметила, что позднее увидела пожар в двухэтажной постройке из-за обломков, но в тушении участия не принимала.
Другой местный житель рассказал, что осколок от дрона попал в стену одного из домов.
«Я выглянул в окно, и резко там сразу пламя пошло. С шести утра пожарные проливают уже. Еще был металлический осколок в стене дома, 100% от дрона, других вариантов нет», — добавил он.
Ранее Минобороны сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны утром во вторник уничтожили пять украинских беспилотных аппаратов в небе над Новой Москвой и Московской областью.
Беспилотники
Москва 2023
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