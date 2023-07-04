Эксклюзив 04 июля 2023, 12:51 «Настоящие взрывы». Очевидец — об уничтожении БПЛА над Новой Москвой Жительница Кривошеина слышала звуки взрывов дронов, как на настоящей войне

Читать 360tv в

Жительница деревни Кривошеино поселения Первомайского в Новой Москве рассказала «360», что хорошо слышала звуки взрывов сбитых в воздухе украинских дронов утром во вторник.

«Мы все слышали, самые настоящие взрывы, как на войне. Я встала рано утром, услышала небольшие хлопки. Вышла посмотреть, подумала, что отлив у меня упал. Потом пошла домой, стояла с сигаретой и услышала, как сбивали дроны», — сказала она.

Реклама

Женщина отметила, что позднее увидела пожар в двухэтажной постройке из-за обломков, но в тушении участия не принимала.

Другой местный житель рассказал, что осколок от дрона попал в стену одного из домов.

«Я выглянул в окно, и резко там сразу пламя пошло. С шести утра пожарные проливают уже. Еще был металлический осколок в стене дома, 100% от дрона, других вариантов нет», — добавил он.

Ранее Минобороны сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны утром во вторник уничтожили пять украинских беспилотных аппаратов в небе над Новой Москвой и Московской областью.