Насос для откачки воды упал на одного из рабочих в Петербурге, мужчина погиб | 360°

Происшествия 31 октября 2022, 16:18 Насос для откачки воды упал на одного из рабочих в Петербурге, мужчина погиб

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Рабочий погиб во время установки насоса для откачки воды в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на телеканал 78.ru.

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Шестеро мужчин занимались осушением подвала дома на Главной улице. Они устанавливали насос для откачки воды, однако не смогли его удержать. В результате аппарат ударил по голове одного из рабочих. Мужчина получил травму, от которой погиб до приезда врачей. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.