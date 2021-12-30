Насмерть замерзшую пенсионерку в Магнитогорске искали четыре дня

В Магнитогорске Челябинской области произошел вопиющий случай — там насмерть замерзла пенсионерка. О том, что с бабушкой невозможно связаться, стало известно 20 декабря — внуки не смогли до нее дозвониться и забили тревогу. Они приехали домой, но бабушки там не оказалось.

Через какое-то время женщина позвонила своему супругу и сообщила, что находится в какой-то яме рядом с небольшой пристройкой красного цвета. Внучка сразу же обратилась в полицию и попросила выяснить, где находится ее бабушка, по сигналу мобильного телефона. Однако правоохранители, по словам девушки, не смогли этого сделать без решения суда. Поиски бабушки продолжались четыре дня, после этого ее обнаружили замерзшей, сообщило издание kp.ru.

История всколыхнула весь Магнитогорск. В интернете муж внучки женщины опубликовал пост в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск».

«20 декабря в девять вечера я дозвонился до бабушки и сразу начал расспрашивать, где она находится. Она сказала, что в какой-то грязи, тут ямы, канавы, а рядом находится пристройка красного цвета вроде бани. В этот момент мы с товарищем уже ехали в машине, я просил бабушку не выключать телефон, после чего у нее пропала связь. Ориентировочно стали искать красное здание», — рассказал Эдуард.

Сама внучка поделилась, как проходили ее телефонный разговор с бабушкой и беседа в полиции. Она поделилась, что просила проверить местонахождение женщины, пока у нее не сел телефон. Но правоохранители, по ее словам, сообщили, что не имеют на это права без решения суда. В итоге женщину спасти не успели — ее не смогли вовремя найти, и обнаружили уже мертвой.