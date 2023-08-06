Происшествия 06 августа 2023, 21:14 Насмерть сбившего ребенка водителя Skoda задержали Госавтоинспекция: сбившего насмерть ребенка водителя задержали в Москве РИА «Новости»

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Правоохранители установили личность водителя Skoda, который сбил ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в Telegram-канале.

«Он доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — указали в сообщении.

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По данным прокуратуры, автомобиль Skoda Yeti сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок скончался, несмотря на усилия врачей. Правоохранители взяли на контроль установление обстоятельств смертельной аварии.

В столичном департаменте транспорта добавили, что иномарка сбила пешехода в районе дома № 37. На место работали оперативные службы города. Возраст пострадавшего в пресс-службе не уточнили.

Источник «360» отмечал, что после ДТП нарушитель поехал по Ленинградскому шоссе в сторону Подмосковья.