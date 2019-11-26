Насиловавшего семью осудили на 15 лет колонии строгого режима

По информации издания, осужденный избивал членов семьи руками и ногами и бросал в них предметы домашнего обихода.

«С 2011 года многодетный отец стал совершать преступления против половой неприкосновенности дочерей. С целью удовлетворения своих половых потребностей подсудимый совершал развратные действия в отношении дочерей, в том числе и „осматривая“ старших девочек на глазах у младшей», — пояснили в пресс-службе суда.

По словам пресс-службы, жена и дети насильника не могли сопротивляться и защищаться из-за постоянного страха перед ним. Пострадавшие зависели от мужчины материально и лично.

«Севастополец, частично признав обвинение, пояснил, что всего лишь был требовательным семьянином и не так уж часто применял насилие к домочадцам. Мужчина не признал себя виновным ни в избиении беременной жены, ни в совершении развратных действий по отношению к детям. „Осмотры“ девочек он обосновал беспокойством за их нормальное развитие», — уточнили в пресс-службе.

Суд признал вину севастопольца в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в истязании несовершеннолетних и беременной женщины и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух малолетних.

Виновный находится под стражу до вступления приговора в законную силу. Затем его на 15 лет отправят в колонию строгого режима. По окончании срока заключения свобода мужчины будет ограничена еще на год. Севастополец также на 15 лет потерял право работать в учреждениях, которые связаны с воспитанием и образованием детей.