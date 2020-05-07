    07 мая 2020, 22:08

    Пятеро мигрантов в Петербурге всю ночь насиловали женщину

    Арина Гудилова

    Компания из пяти граждан Узбекистана всю ночь насиловала и избивала соотечественницу в Санкт-Петербурге. Двое из них задержаны, остальных разыскивают.
    Пятеро мигрантов в Петербурге всю ночь насиловали женщину

    Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Петербургу.

    «По версии следствия, подозреваемые совместно с 3 соучастниками 6 мая 2020 года в квартире одного из домов, расположенного на Коломяжском проспекте, избили свою соотечественницу 1981 года рождения, после чего поочередно изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера», — сказано в сообщении.

    По данным издания «Мойка78», мужчины насиловали женщину с вечера 6 мая до 07:00 7 мая. Утром женщине удалось сбежать. Она обратилась в полицию. Органы успели задержать двух граждан Узбекистана 1991 и 1998 годов рождения.

    По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера».

    Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Мать потерпевшей обратилась в полицию. Мужчину разыскивают.