Пятеро мигрантов в Петербурге всю ночь насиловали женщину

Компания из пяти граждан Узбекистана всю ночь насиловала и избивала соотечественницу в Санкт-Петербурге. Двое из них задержаны, остальных разыскивают.

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Петербургу.

«По версии следствия, подозреваемые совместно с 3 соучастниками 6 мая 2020 года в квартире одного из домов, расположенного на Коломяжском проспекте, избили свою соотечественницу 1981 года рождения, после чего поочередно изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера», — сказано в сообщении.

По данным издания «Мойка78», мужчины насиловали женщину с вечера 6 мая до 07:00 7 мая. Утром женщине удалось сбежать. Она обратилась в полицию. Органы успели задержать двух граждан Узбекистана 1991 и 1998 годов рождения.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера».

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Мать потерпевшей обратилась в полицию. Мужчину разыскивают.