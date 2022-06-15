Насильники 5-летней девочки из Костромы предстали перед судом

Первое заседание по делу об изнасиловании и убийстве пятилетней девочки прошло в Костроме. Перед судом предстали 45-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков.

Слушание состоялось в Костромском областном суде. По словам адвоката семьи погибшей Андрея Алешкина, в процессе будет участвовать только ее отец — мать находится в подавленном состоянии и готова прийти только на заслушивание последнего слова и оглашение приговора.

Подозреваемые прошли экспертизу в Институте имени Сербского и были признаны вменяемыми. Им грозит пожизненный срок.

Да, это та мера, которую мы будем просить. Она может быть назначена судом в рамках тех деяний, которые были совершены

Адвокат поблагодарил за оказанную семье помощь. Обещанная квартира была куплена, сейчас оформляются документы. Кроме того, родителей поддержали рядовые жители Костромы.

Девочка пропала 4 января. Она пришла с мамой на работу, в кинотеатр. Пока женщина прибирала залы, ее дочь отпросилась погулять. На улице двое мужчин схватили ребенка и унесли, момент похищения попал на камеры видеонаблюдения. К поиску подключились полицейские, следователи, областной поисковый отряд «ЛизаАлерт» и волонтеры. Подозреваемых вычислили и задержали в общежитии. Там же было найдено тело девочки — ее изнасиловали и убили.

Одному из обвиняемых 24 года, в прошлом году он был условно осужден за кражу и находился на испытательном сроке. Второй мужчина — 45-летний рецидивист. Он был судим за мужеложство с подростком младше 16 лет, а также за незаконное распространение порнографии. В марте прошлого года преступник вышел на свободу.