17 марта 2020, 14:15
Насильника с ВИЧ осудили за нападение на девушку
Сотрудники полиции Саратова задержали злоумышленника. Суд назначил ему три года лишения свободы. Об этом сообщило ИА Nation News.
Правоохранительные органы уточнили, что в 2019 году в поселке Жасминный Саратовской области преступник употреблял алкоголь в компании. Один из местных жителей предложил всем выпивающим отправиться к нему домой. Там осужденный и напал на девушку.
Обвиняемый с ВИЧ-инфекцией изнасиловал пострадавшую, а затем украл ее мобильный телефон.
Девушка обратилась с жалобой в полицию. Спустя некоторое время насильника задержали и приговорили к трем годам колонии.