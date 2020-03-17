Насильника с ВИЧ осудили за нападение на девушку

Правоохранительные органы уточнили, что в 2019 году в поселке Жасминный Саратовской области преступник употреблял алкоголь в компании. Один из местных жителей предложил всем выпивающим отправиться к нему домой. Там осужденный и напал на девушку.

Обвиняемый с ВИЧ-инфекцией изнасиловал пострадавшую, а затем украл ее мобильный телефон.

Девушка обратилась с жалобой в полицию. Спустя некоторое время насильника задержали и приговорили к трем годам колонии.