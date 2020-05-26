    26 мая 2020, 13:16

    Насильника из Мурманской области задержали в Петербурге

    Анастасия Кременчугская

    Мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки 1996 года рождения, задержали. Его причастность к инциденту установили по отпечаткам пальцев. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    Подозреваемого объявили в розыск. 25 мая его удалось найти у дома № 44 на Кондратьевском проспекте. Задержанный — уроженец Мурманской области 1985 года рождения, он находился в Петербурге и Ленобласти без регистрации.

    Ранее мужчина был судим за кражу, драки и разбой. Он также сбегал из колонии.