Насильника из Мурманской области задержали в Петербурге

Подозреваемого объявили в розыск. 25 мая его удалось найти у дома № 44 на Кондратьевском проспекте. Задержанный — уроженец Мурманской области 1985 года рождения, он находился в Петербурге и Ленобласти без регистрации.

Ранее мужчина был судим за кражу, драки и разбой. Он также сбегал из колонии.