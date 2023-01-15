Происшествия 15 января 2023, 13:00 Выживших обнаружили после крушения самолета в Непале ТАСС: источник сообщил о двух выживших после крушения самолета в Непале

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Двух пассажиров нашли живыми после крушения самолета в Непале. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Два непальца в больнице в крайне тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

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Ранее СМИ сообщали, что никто из 68 пассажиров и четырех членов экипажа не выжил. Скорее всего, информация и далее будет обновляться.

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Тем не менее посол России в Непале Алексей Новиков подтвердил гибель четырех россиян, находившихся на борту самолета. Он сообщил, что российская сторона ведет переговоры с местными властями. Дипломат пообещал, что со стороны посольства будет оказана поддержка родственникам погибших россиян.

Жертв могло быть и больше, если бы воздушное судно упало на город. Однако, по словам очевидцев, пилот направил лайнер в сторону ущелья, тем самым предотвратив еще большие потери.

«Если бы он опоздал еще на одну минуту, самолет мог бы врезаться в старый аэропорт в Покхаре, который находится так близко к рынку Рамгхат», — рассказал очевидец.